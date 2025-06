Bradisismo, dalla Camera di Commercio di Napoli aiuti per micro, piccole e medie imprese

POZZUOLI – La Camera di Commercio di Napoli intende incentivare, mediante voucher, la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) dei comuni delle zone dell’area flegrea maggiormente interessate dal bradisismo, stimolandole a realizzare progetti di ammodernamento. La somma stanziata per l’iniziativa prevista dal bando ammonta all’importo complessivo di un milione e ottocentomila euro per favorire gli investimenti. Sono ritenuti ammissibili gli investimenti compresi tra la data di presentazione della domanda e il 30 settembre 2025, le cui spese siano in ogni caso fatturate nel medesimo periodo. Ciascun soggetto partecipante potrà beneficiare del contributo camerale, sotto forma di voucher, che avrà un importo unitario massimo di euro 21mila euro ed il cui costo minimo di investimento sia pari a 5mila euro al netto di iva. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili, prevedendo, inoltre, quali soggetti destinatari dei benefici, solo ed unicamente le singole imprese, escludendone la partecipazione attraverso progetti aggregati presentati da un unico proponente.