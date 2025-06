Il piccolo Nikolay cerca famiglia, corsa contro il tempo per portarlo in Italia e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Nikolay, 8 anni, è uno dei tanti bambini ucraini in attesa di trovare una famiglia che possa accoglierlo in Italia. Tranquillo e socievole, vive con la famiglia in un villaggio che all’inizio della guerra era sotto occupazione russa. Per lui sono stati momenti drammatici: si nascondeva nel seminterrato durante i bombardamenti, mentre la sua casa veniva distrutta. La mamma è una volontaria, aiuta i soldati, i bambini orfani e quelli in procinto di venire in Italia. Nikolay sogna l’Italia, sogna Napoli e i Campi Flegrei dove nei giorni scorsi sono arrivati 28 suoi coetanei. Vuole venire in Italia per imparare la lingua, trovare un amico e una buona famiglia. «Nel suo villaggio tutti i bambini sono partiti o partiranno a breve, non lasciamolo solo» fanno sapere i volontari di Puer, l’associazione che dall’inizio della guerra fa da ponte tra l’Ucraina e l’Italia. L’arrivo del prossimo gruppo di minori è previsto per il 30 giugno con partenza il 5 settembre.

COME FARE – Per le accoglienze bisogna contattare l’Associazione Puer Roma, telefono: +39.06.32650323; email: [email protected]