POZZUOLI/ Musica selvaggia e irregolarità: blitz interforze nei lidi di Licola, tre titolari denunciati

POZZUOLI – Operazione interforze questa notte negli stabilimenti balneari di Licola. Dopo i fatti del 1 maggio e l’omicidio di domenica scorso nella vicina frazione di Varcaturo, questa notte una task force composta dai carabinieri della stazione di Licola, dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, Guardia di Finanza di Arco Felice, Polizia municipale di Pozzuoli, ASL Napoli 2 Nord, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto e Ispettorato del lavoro ha passato ai raggi X tutte le attività presenti in viale Sibilla. I controlli, scattati subito dopo la mezzanotte, si sono concentrati presso gli stabilimenti denominati Frontemare, Salsedine, Toma, Brusco, Medus e Mon Soleil dove erano in corso diverse serate danzanti non autorizzate.

IL BILANCIO – Numerose sono state le criticità riscontrate: dalla presenza di lavori a nero a problemi igienico-sanitari emersi durante un sopralluogo nella cucina di un lido dove sono state scoperte quantità di frutti di mare non tracciati e in particolare di datteri, il cui consumo e la vendita sono vietati. In questo caso il responsabile è stato denunciato mentre la merce è stata sequestrata e distrutta. Quattro attività sono state invece sanzionate per diffusione sonora oltre l’orario consentito, mentre tre titolari sono stati denunciati in quanto avevano organizzato serate danzanti senza alcuna autorizzazione.

(seguiranno approfondimenti)