Temporali e raffiche di vento: scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. In considerazione dell’espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1° aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.