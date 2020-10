POZZUOLI – Box in plexiglass per isolare i tavoli e distanziamenti. Come in altri locali della città di Pozzuoli anche alla “Pizzeria Rione Terra” di viale Capomazza sono state aumentate e intensificate per consentire di consumare in massima sicurezza. Nel locale, infatti, sono stati installati dei pannelli intorno a ogni tavolo che chiudono e isolano tutti i clienti. Metodo adottato anche da altri locali e pub della città insieme alle misure di controllo ai clienti come la misurazione della temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani.