Tavola imbandita per confezionare cocaina: 41enne arrestato dai carabinieri

ARPINO DI CASORIA – Tempo di tavole imbandite per le festività natalizie. Tempo per preparare i dolci da gustare in famiglia e per il 41enne di Casoria Vincenzo Amato il momento giusto per confezionare droga. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria lo hanno sorpreso in casa con tutto l’occorrente per centellinare le dosi di cocaina destinate al mercato. Quasi 300 grammi di polvere bianca ancora da sistemare, 13 le bustine già pronte. Sulla tavola, ordinate maniacalmente, decine di foglietti di plastica tagliati ad hoc, pronti a preservare lo stupefacente. E poi un bilancino di precisione, un coltello e una ciotola dove frazionare la coca con un cucchiaino. Amato è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.