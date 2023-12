Il sorriso di Giulia Cecchettin all’esterno di ogni scuola della Città Metropolitana

NAPOLI – «Una foto può tanto. Il sorriso di Giulia Cecchettin, spensierato e coinvolgente, diventato immediatamente una bandiera collettiva contro la violenza di genere, da affiggere all’esterno di ogni istituto scolastico della Città Metropolitana di Napoli, per continuare ‘a fare rumore’ e mantenere alta l’attenzione» – è quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario metropolitano del PD, Giuseppe Annunziata, la responsabile dell’iniziativa politica Antonietta Garzia, e la delegata alle pari opportunità, Angela Pascale. «Se la sfida è il cambio culturale allora utilizzare l’immagine di Giulia rappresenta certamente lo strumento che meglio arriva ai giovani. Come Falcone che parla all’orecchio di Borsellino, lo fa ridere e ci ricorda che esiste ancora la differenza tra il bene e il male. Come Partito Democratico intendiamo coinvolgere tutti comuni dell’area metropolitana affinché sensibilizzino le scuole rispetto a questa iniziativa. Il primo banner sarà nei prossimi giorni affisso all’ingresso del Comune di Napoli» – spiegano gli esponenti Dem.