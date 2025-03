Taekwondo, l’Anthea di Pozzuoli conquista tre medaglie alla prima gara

POZZUOLI – La squadra di Taekwondo “Anthea” debutta alla grande con un oro, un argento e un bronzo alla gara interregionale di Forme. Un inizio promettente per la scuola Anthea che ha fatto il suo esordio il 1 marzo al palazzetto dello sport di Giugliano. Guidata dal coach Vincenzo Gigante e dal suo staff, rappresentata dall’atleta Angelo Gigante e da tutti i ragazzi della scuola, gli atleti hanno dimostrato talento e determinazione conquistando 3 medaglie. Un oro per l’atleta Erika, un argento per Antonio G, e un bronzo per Antonio D. “Abbiamo scritto la prima pagina della nostra storia e il futuro è da conquistare. Con questo risultato taekwondo Anthea dimostra che con l’impegno, la costanza e la passione si possono raggiungere grandi traguardi” spiega il maestro Vincenzo Gigante.