Taekwondo, a Quarto podio per le sorelline Mangiapia

QUARTO – Domenica 9 novembre, presso il centro sportivo “Quarto Polo” si è disputata “Campioni in corsa” gara di velocità, tecnica e abilità. Tantissimi bambini in gara dai 4 agli 11 anni, Tra le diverse società a mettersi in mostra splende l’Accademia di Taekwondo “Solaris” del Maestro Diego Funel coadiuvato dal Maestro Giancarlo Chiariello, grazie alla sue baby campionesse Emily Rosa Mangipia (8 anni) cintura blu, e Crystal Chiara Mangiapia (4 anni) cintura bianca, le due sorelline dopo una gara avvincente nelle rispettive categorie si aggiudicano la medaglia d’oro e di bronzo. Per Emily’ (oro) non è certo la prima medaglia ad aggiudicarsi, tra le più importanti splendono, nelle gare di combattimento l’oro regionale 2024, l’argento interregionale 2024, la bronzo nel campionato Nazionale 2023, mentre per la piccola Crystal oggi era il suo debutto assoluto in una gara, con un ottimo risultato (bronzo) considerato che la stessa era la più piccola in competizione.