Il premio “Michele Serio” nel dossier per Bacoli capitale della cultura 2028

BACOLI – Una prima edizione ricca di emozioni quella del Premio Michele Serio. Durante la cerimonia di premiazione, il Vicesindaco di Bacoli Mauro Cucco ha annunciato che l’evento è stato ufficialmente inserito nel dossier di Bacoli Capitale Italiana della Cultura 2028: “A Bacoli non abbiamo solo monumenti da visitare, come il Castello di Baia o la Casina Vanvitelliana. Possediamo anche un patrimonio intangibile: il capitale umano. È bello sapere che i cittadini mettano a disposizione del nostro territorio la propria eredità culturale per realizzare manifestazioni importanti come questa”. Voluto con fiera determinazione da Eva Serio, la manifestazione rende omaggio al padre Michele Serio, uno tra gli autori più innovativi del panorama nazionale e internazionale, compositore e giornalista napoletano che ha saputo raccontare, con ironia e profondità, l’anima più provocatoria del noir, del pulp e del grottesco, conquistando un pubblico di appassionati anche all’estero, grazie alla traduzione delle sue opere in Paesi come Spagna, Francia, Grecia e Germania.

IL PREMIO – Per questa prima edizione, i vincitori sono stati Matteo Scifoni e Ivana De Nardo. Il Premio “Il buio in prima pagina” è stato assegnato alla giornalista Valentina Trifiletti. La cerimonia di premiazione ha visto anche la partecipazione di ospiti d’onore come Stefano Sarcinelli, Piergiorgio Pulixi e Vincenzo Comunale. La direttrice artistica Eva Serio anticipa: “Stiamo già lavorando al bando per l’edizione 2026. In programma ci sono grandi novità per rendere la manifestazione ancora più incisiva e inclusiva. Il Premio Michele Serio diventerà un punto di riferimento per le case editrici e i loro autori, e un appuntamento imperdibile per i lettori, che pone Bacoli come centro di eccellenza per la cultura e la creatività del nostro Paese.” Organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, il Premio Michele Serio gode del patrocinio del Comune di Bacoli, di Bacoli Capitale Italiana della Cultura 2028, dell’Associazione Campana Editori, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dell’Ente Nazionale Attività Culturali e L’Albero Rosso.