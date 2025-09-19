Svaligiata auto di due donne a Licola: ladri inseguiti dalle vittime

LICOLA – Attimi di tensione questa mattina in via Nullo a Licola di Giugliano, dove due malviventi hanno scassinato e svaligiato l’auto di due donne. I fatti sono avvenuti poco dopo le nove di fronte alla Caffetteria “Champs Elyses”. Secondo quanto ricostruito due uomini a bordo di una Opel Corsa di colore nero hanno mandato in frantumi il finestrino posteriore di un’auto di grossa cilindrata e hanno portato via valigie e oggetti di due donne che erano in procinto di partire. Le vittime al momento del raid si trovavano all’interno di una vicina attività commerciale. Appena accortasi del furto, una delle due ha tentato di inseguire a piedi i ladri che, con non poche difficoltà, si sono dileguati nonostante il traffico. Urla e lacrime da parte delle vittime che hanno richiamato l’attenzione di automobilisti e clienti delle vicine attività commerciali. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia. Il furto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.