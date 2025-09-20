Ruba un’auto mascherato da Gigi D’Alessio: pugile arrestato dai carabinieri

CASTELLAMMARE – Aveva rubato un’auto con una maschera di Gigi D’Alessio il 26enne Andrea Izzo, pugile stabiese, arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile locale. E’ notte fonda quando la sua auto incrocia una pattuglia in via Motta Casa dei Viri. E’ buio, fa ancora caldo e quel passamontagna calzato non promette ai militari un fine turno sereno. Parte l’inseguimento. L’auto è rubata, la targa è stata alterata.

L’AGGRESSIONE – La corsa termina in via Cupa Varano. Izzo, tenta la fuga a piedi ma quando viene raggiunto colpisce i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. I militari incassano colpi violenti ma riescono a neutralizzare il giovane. Nella sacca che porta nella Jeep rubata poco prima, arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.