«Grazie a medici e infermieri dell’ospedale di Pozzuoli la mia vita è cambiata»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Cronaca Flegrea, se è possibile vorrei tanto dare il coraggio a tante donne che stanno per fare il mio stesso percorso e raccontare la mia esperienza così da dire anche le cose belle dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Questo ringraziamento nasce perché io sono venuta qui e ho fatto 15 ore di travaglio dove nemmeno 2 minuti mi hanno lasciata da sola e io se vi ho scritto è perché della Schiana spesso e volentieri dicono solo le cose brutte e mi avrebbe fatto molto piacere se si venisse al corrente che non e sempre così e che sono stati veramente professionali. Sono molto felice se qualcuno che non ha il coraggio leggesse questo e capisse che le persone che lavorano sono meravigliose. La vita mi ha regalato un bambino meraviglioso ma questo non sarebbe mai accaduto senza la bravura, la pazienza, l’empatia e l’amore che ci mettono nel proprio lavoro l’equipe del reparto ostetricia/ginecologia dell’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli. Ci speravo tanto perché questa esperienza mi ha cambiato la vita. E queste attenzioni ricevute da tutti i dottori hanno cambiato totalmente ogni dolore. Non avrei mai immaginato di trovare persone così brave così competenti e capaci di far sì che ogni mio dolore passasse in un batter d’occhio. Non è stata facile. Non dimenticherò mai la forza che mi ci è voluta ma voglio ringraziare a tutte le ostetriche per la grinta per la determinazione senza mai lasciarmi la mano senza mai abbandonarmi un minuto senza mai stancarsi di starmi accanto. Vi ringrazio a tutte anche se io non conosco tutti i vostri nomi. Un grazie speciale va al mio fantastico dottore Fulvio Bartiromo, un dottore che che sin dall’inizio mi ha sempre dato forza e coraggio per il suo essere così calmo sincero e sempre pronto a risponderti su ogni tipo di problema o dubbio. Grazie. Ve ne sarò per sempre grata e non dimenticherò mai l’accoglienza e la delicatezza che avete avuto con me in un momento così particolare» (Andreina Luongo)