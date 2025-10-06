SuperEnalotto: a Parete e Napoli centrati due “5” per un totale di oltre mila 75euro
NAPOLI – Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 37.940,08 euro l’uno, il primo a Parete, in provincia di Caserta, presso la Rivendita Tabacchi n.4 in via Vittorio Emanuele, 132, l’altro a Napoli presso l’esercizio Martino Romeo in via Oberdan, 26. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 7 ottobre, sale a 60,9 milioni di euro.