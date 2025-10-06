CALCIO/ Rione Terra corsaro: vince e balza al primo posto in classifica

QUARTO – Un grande primo tempo consente al Rione Terra di vincere in trasferta allo stadio “Giarrusso” di Quarto contro la Ciro Caruso. Il bel manto erboso esalta la qualità dei trequartisti della squadra flegrea cui bastano 45’ per avere ragione di una volenterosa AFF16 Ciro Caruso. Il primo tempo è un monologo: dopo 11’ Samuele Illiano pesca Infimo in profondità che, a tu per tu con il portiere avversario, lo supera con un tocco delicato prendendolo in controtempo. Il Rione Terra spinge con buone trame di gioco soprattutto tra Paladino e Infimo, che oggi sono apparsi in gran giornata e con l’ausilio di Mazzucchiello oggi in versione manovriera e assistman. È proprio il 9 del Rione Terra che alla mezz’ora guadagna una punizione da posizione interessante. Sul punto di battuta si presenta Carandente che sorprende il portiere sul suo palo e fa 2-0. Il Rione Terra non accenna a fermarsi, i quattro lì davanti dialogano, se possibile di prima, e si divertono. Al 38’ ancora da sinistra Paladino per Mazzucchiello; “El Tanque” di Giugliano difende bene palla e chiude il triangolo col compagno che penetra in area e con un sinistro chirurgico incrocia nell’angolino opposto: un super gol per Paladino che si sblocca anche in campionato. I restanti 7’ sono di gestione e il Rione Terra non corre alcun rischio. Nella ripresa i ritmi evidentemente calano sia perché il Rione Terra cerca di gestire il risultato sia perché mister Monaco, in previsione della gara di coppa di mercoledì, fa rifiatare i quattro davanti, dando spazio alle validissime alternative presenti in panchina. Nella ripresa si segnalano infatti un paio di spunti di Lubrano che arriva a crossare senza trovare tuttavia alcun compagno per la deviazione decisiva e un “coast to coast” di Di Meo che si lancia in una corsa palla al piede per 40 metri ma si fa ingolosire e anziché scaricare a un compagno libero prova il tiro che viene rimpallato da un difensore. La Ciro Caruso tuttavia si dimostra squadra tenace e al 25’ del secondo tempo riesce a trovare la rete dell’1-3, sebbene viziata da un evidente fallo su Vicario a centrocampo.

Non succede più nulla fino al fischio finale e il Rione Terra porta a casa tre punti meritatamente.