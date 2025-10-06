CALCIO/ La Puteolana si rialza: vittoria 3-0 tra le mura amiche

POZZUOLI – La Puteolana 1902 torna al “Conte” quattro giorni dopo la bella vittoria in coppa con l’Agerola, stavolta per la ripresa del campionato contro il fanalino di coda Sant’Antonio Abate. Per i granata (in maglia bianca per l’occasione) si tratta di una delle classiche partite dalle molte insidie, in cui non bisogna sottovalutare un avversario con tanti giovani capaci di dare intensità al match. Ed infatti, serve un tiro da fuori area di Avolio per sbloccare un primo tempo difficile e per permettere poi di arrotondare nella ripresa con le reti del solito Mancini e di Guidone su rigore. Il secondo successo di fila dei diavoli porta così al tributo dei propri tifosi a fine partita e ad abbandonare le zone pericolose della classifica per avvicinarsi alla sua metà.

LA PARTITA – Mister Correale propone un solo cambio di formazione rispetto alla vittoria di mercoledì, inserendo Capuano per lo squalificato Auriemma. La squadra riesce però a giocare con meno scioltezza rispetto a quattro giorni fa, forzando troppe giocate e non trovando palle pulite. La prima occasione per la Puteolana arriva infatti dagli sviluppi di rimessa laterale al 22′, quando Riccio colpisce di testa costringendo Lucente ad una grande parata, con Mancini che mette fuori il possibile tap-in. Il Sant’Antonio Abate prova anche a far male in contropiede, come al 29′, quando Castellano evita Riccio e mette di poco fuori il suo diagonale. Al 36′ Guidone non arriva per centimetri su un cross tagliato di De Rosa dalla destra, ma la rete dei padroni di casa è matura: allo scadere del primo tempo, Avolio si trova al limite dell’area con lo spazio per guardare la porta e fa partire una rasoiata di destro sulla quale Lucente non è perfetto. È 1-0 all’intervallo. Nel secondo tempo, i diavoli rientrano sul terreno di gioco con la testa libera ed impongono maggiormente il proprio gioco. Al 53′ una pressione alta permette a Mancini di recuperare un pallone al limite dell’area e scaricare in rete il gol del 2-0. La strada si fa maggiormente in salita per gli ospiti al 57′, quando Capuano imbuca per Mancini, che passa davanti ad Affinito, provocando un incrocio di gambe che porta al calcio di rigore. Guidone scarica un potente tiro in rete dal dischetto: è 3-0. Non c’è più spazio per altre reti ma solo per due legni: al 68′ Pissinis arriva in “estirada” su un cross deviato di Guidone e colpisce il palo esterno, prima della traversa di Reita, che fallisce di poco il gol della bandiera all’87’.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, De Rosa (69′ La Pietra), Gargiulo, Riccio, Pissinis, Avolio (67′ Rasulo), Grieco (69′ Sannino), Capuano, Mirante, Mancini (72′ Esposito), Guidone (76′ Amato). A disposizione: Alcolino, Antonazzo, Giuliani, Iorio. All. Correale.

SANT’ANTONIO ABATE: Lucente, Ricciardi, Affinito (61′ De Mena), Reita, Passante, Visconti, D’Avanzo (52′ Falivene), Scognamiglio (73′ Langellotto), Castellano, Romanelli (61′ Vitale), Giamminelli (73′ Aversa). A disposizione: Schioppa, Russo, Esposito, Carannante. All. Marzano.

MARCATORI: 45′ Avolio, 53′ Mancini, 57′ rig. Guidone.

ARBITRO: Roberto Pecora di Avellino. Assistenti: Salvatore Forgione di Avellino e Maria Vittoria Ievolella di Benevento.

NOTE: Ammoniti De Rosa, Avolio, Esposito (P), Ricciardi, Affinito, Passante, D’Avanzo, Romanelli (S). Corner: 4-3. Recupero: 2′ 1°T, 3′ 2°T.