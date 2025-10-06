Cambio al comando dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

POZZUOLI – Mercoledì 8 ottobre, alle ore 10:00 presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si svolgerà, la Cerimonia di rinnovo del drappo della Bandiera d’Istituto e la Cerimonia di Passaggio di Consegne tra il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, Comandante uscente, ed il Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, Comandante subentrante, alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Alla Cerimonia interverranno numerose Autorità Civili, Religiose e Militari. Lo schieramento sarà composto dal personale del quadro permanente, da una rappresentanza di frequentatori di corso, dalla Bandiera d’Istituto dell’Accademia Aeronautica e dai Gonfaloni della Città di Napoli, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Città di Pozzuoli e dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.