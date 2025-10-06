Sesso in strada a Pozzuoli: indagato l’autore del video

POZZUOLI – È stato iscritto nel registro degli indagati l’autore del video che ritraeva due donne fare sesso orale davanti ai passanti nel centro storico di Pozzuoli. Si tratta di O.Y., 41 anni, ucraino. L’uomo è indagato per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nonché sospettato di aver istigato le due donne, entrambe turiste, a fare sesso in strada. A lui sono arrivati i poliziotti del commissariato di Polizia di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno chiuso il cerchio intorno all’uomo, auto ripresosi al termine del video che ha poi diffuso attraverso WhatsApp. Video che era stato realizzato la scorsa settimana, nella notte tra sabato e domenica: nelle immagini si vedono le due giovani turiste praticare sesso orale in un vicoletto tra Piazza della Repubblica e la Darsena.