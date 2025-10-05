Incendio in una palazzina a Bacoli: 62enne morto in ospedale

BACOLI – Un uomo di 62 anni, Rosario Carannante, è morto intossicato dal fumo nell’incendio divampato in un’appartamento di viale Olimpico. Carannante era ricoverato in codice rosso, dalla notte scorsa, presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, insieme ad altre due persone, dopo l’intervento dei vigili del fuoco che avevano salvato dalle fiamme altre quattro famiglie all’interno della palazzina. L’uomo, al momento dell’incendio, si trovava all’interno dell’abitazione posta al piano superiore rispetto all’appartamento da dove si sono propagate le fiamme. All’origine del rogo probabilmente un corto circuito elettrico. Le cause dell’innesco e la dinamica dei fatti sono ora al vaglio dei pompieri e dei carabinieri. Al momento sono dodici le persone evacuate dalla palazzina.

LUTTO CITTADINO – Il primo cittadino Josi della Ragione, a seguito della notizia della morte del 62 enne piastrellista bacolese, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali: “È una tragedia. Purtroppo non c’è l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni. Era tra le persone coinvolte – scrive il sindaco – nell’incendio che ha devastato, venerdì, una palazzina in Viale Olimpico. È una notizia che ci riempie di dolore, e che aggrava il bollettino di questo dramma che sta vivendo tutta la comunità bacolese. Un lutto atroce. Per questo motivo, interpretando il sentimento di tristezza collettivo, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali di Rosario”.