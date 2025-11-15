“Super Eroi in corsia”: il grande cuore dei volontari della Casper per i bambini ricoverati negli ospedali – LE FOTO

POZZUOLI – Lavorano tutto l’anno per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di Pozzuoli , Salerno, Caserta e Napoli. Lo fanno con passione e affetto verso il prossimo, per tenere sempre accesa la fiammella della solidarietà anche quando si spengono i riflettori di Natale e Pasqua. Sono i “Super Eroi in corsia” della Casper Animazione, impegnati in un’attività di beneficenza in giro per i reparti di pediatria. Diretti dall’instancabile Daniele Maffettone, ieri hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di cardiologia dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove ogni giovedì fanno tappa per regalare loro giochi, sorrisi e allegria. Oltre al Monaldi, i “Super Eroi” ogni settimana fanno tappa all’ Umberto I di Nocera, al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, al Sant’Anna e al San Sebastiano di Caserta. Grazie al sostegno di tanti donatori, Maffettone con la Casper acquista ogni settimana giochi per bambini di ogni età da regalare ad ogni visita. Un lavoro instancabile che porta amore e attimi di felicità a tanti piccoli purtroppo costretti a fare i conti con una ingiusta sofferenza.

