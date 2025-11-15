POZZUOLI/ Assessore porta in gita 54 anziani (in piena campagna elettorale) a spese del comune

POZZUOLI – Cinquntaquattro anziani in gita a Pietrelcina a spese del comune di Pozzuoli. È quanto ha organizzato l’assessore alle politiche sociali Mariasole La Rana. La passeggiata nel paese natio di Padre Pio è stata ripresa dal consigliere comunale di Europa Verde, Gennaro Andreozzi, che ha ripreso i partecipanti in un video che è stato postato su Facebook. La gita è stata pagata interamente dall’ente: 800 euro per il servizio di trasporto, pagato alla ditta “Carnevale Viaggi” e circa 900 euro per il pranzo nel ristorante beneventano “La Botte” di Pietrelcina.

SENZA AVVISO – Ma ciò che lascia perplessi non è la gita (iniziativa peraltro lodevole) né la somma spesa, bensì i criteri adottati che fanno sorgere una serie di interrogativi: come sono stati selezionati i 54 anziani? In base a quale criterio sono stati affidati i servizi a “Carnevale Viaggi” e al ristorante “La Botte”? Qual è l’atto di indirizzo dell’iniziativa? Nelle due determine si legge che “L’assessore alle politiche sociali, a valere sulle risorse disponibili di bilancio ed in ragione delle esigenze degli anziani, ha proposto la realizzazione di una gita a Pietrelcina quale momento di conoscenza, benessere e di arricchimento umano e culturale per n. 54 anziani del Centro Sociale anziani” senza però fare riferimento al centro anziani che ha beneficiato della gita con pranzo incluso.

CAMPAGNA ELETTORALE – Sullo sfondo poi c’è la tempostica: la gita è arrivata in piena campagna elettorale per le Regionali, per la quale da giorni proprio l’assessore La Rana e il proprio gruppo di riferimento sono impegnati con comizi e convegni a sostegno dei candidati di Europa Verde. Sarà anche questa una coincidenza?