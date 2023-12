Successo per il Festival del pescato, mille partecipanti all’Aperifish di “Azzurro Pozzuoli” – LE FOTO

POZZUOLI – Buona la prima. Anzi, eccellente. L’apertura del Mercato Ittico all’Ingrosso ha fatto registrare mille presenze ieri sera all’Aperifish (gratuito) organizzato nell’ambito del festival del pescato “Azzurro Pozzuoli”. Ventisei attività puteolane tra ristoranti, lounge bar, pasticcerie e gelaterie hanno offerto agli ospiti specialità di mare, tutte con due unici denominatori comuni: pesce azzurro e prodotti tipici dei Campi Flegrei. Sui banchi erano presenti diciannove proposte di antipasti tra alici, carpacci, ricciole, pesce bandiera accompagnate da falanghina e piedirosso, dolci, gelati e cocktail rigorosamente “made in Campi Flegrei”. Una festa del pescato che per la prima volta è andata in scena a Pozzuoli, nella struttura di via Fasano riqualificata dopo anni di abbandono e che mira a diventare il “Palazzo del Mare”, struttura quadrivalente pronta ad ospitare l’intera filiera ittica: mercato all’ingrosso, al dettaglio, attività di ristorazione e laboratori per start-up, trasformazione e conservazione del pescato locale, in particolare marinato e alici sott’olio.

IL RILANCIO – «Quando gli attori della filiera quali pescatori, venditori, ristoratori e gli utenti finali si uniscono e creano un momento come l’Aperifish vuol dire che si è sulla strada giusta, che la città è tornata a vivere – spiega l’assessore alle Attività Produttive e alla Pesca del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro – Questo non è un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza. Ora bisogna dare continuità ed allargare queste iniziative a tutto il territorio, dal centro storico a via Napoli fino alle periferie. Il commercio e il rilancio dell’economia cittadina sono e restano i punti prioritari della nostra agenda di governo».

IL SUCCESSO – Un plauso alla riuscita della manifestazione è arrivato anche dal sindaco Gigi Manzoni «Grande successo per l’Aperifish di “Azzurro Pozzuoli” andato in scena al Mercato Ittico. La città anche questa volta ha fatto sentire il suo calore e la sua vicinanza. Mi complimento ancora una volta con l’Assessora Titti Zazzaro e tutta l’Amministrazione Comunale che ho l’onore di guidare. Iniziative come queste sono fondamentali per la crescita e la valorizzazione del nostro stupendo territorio» ha detto il primo cittadino. Azzurro Pozzuoli prosegue oggi con un convegno su tre punti tematici: Blue & good – Blue Innovation – Blue thinking in programma alle 17 al mercato di via Fasano a cui seguirà uno Showcooking con degustazione della zuppa di pesce rivisitata.