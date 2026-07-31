Su il sipario sulla nuova Puteolana: a Pozzuoli si sogna un campionato da vertice

POZZUOLI – Su il sipario sulla nuova Puteolana 1902 e sul nuovo corso targato Piantedosi. Questa mattina a Palazzo Migliaresi al Rione Terra, il nuovo presidente Alessio Piantedosi ha presentato società e staff tecnico chiamati a disputare il campionato di Eccellenza. «Inizia un’avventura importante in una città che è legata al calcio da una storica tradizione. Ho voluto fortemente iniziare questo progetto, per la mia passione che ho per questo sport. Sono convinto che arriveremo presto molto in alto. In Campania non potevamo scegliere un posto migliore”. Presenti alla manifestazione, tra gli altri, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, il club manager Gennaro Massimiliano Esposito e il nuovo allenatore Salvatore Ambrosino. Un progetto ambizioso per il quale è sceso in campo in prima persona il sindaco supportato da una rete di imprenditori-sponsor pronti a dare manforte a Piantedosi (di cui vi abbiamo dato notizia in un precedente articolo).

IL SOSTEGNO – «Come Amministrazione saremo al fianco di questo percorso, ciascuno nel proprio ruolo, perché crediamo che una società sportiva solida rappresenti un patrimonio per tutta la comunità. – ha detto Manzoni – Lo sport non è solo competizione: è educazione, inclusione, senso di appartenenza e un’opportunità per tanti ragazzi del nostro territorio. Ringrazio la nuova proprietà, il presidente, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno scelto di investire nella nostra città e nella maglia granata.» Entusiasta anche il nuovo tecnico Ambrosino «Davanti a un progetto così ambizioso era impossibile non accettare. È la mia città, ancor prima di iniziare ho ricevuto tanti complimenti dai tifosi per strada.»