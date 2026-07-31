Campionati Italiani di Salvamento: i talenti flegrei brillano a Chianciano. Trionfi e record per la Campania

CHIANCIANO TERME – Si sono conclusi con un buon bilancio per i colori campani e flegrei i Campionati Italiani di Salvamento di Categoria, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto a Chianciano Terme dal 19 al 25 luglio. A prendersi la scena sono state in particolare le prestazioni degli atleti puteolani del Play Off, attualmente in forza alla società torinese Safa 2000. Tra le protagoniste della categoria Juniores spicca Sara Lubrano, capace di mettere a segno un tris di medaglie individuali: doppio argento nei 200 Super Lifesaver e nei 100 Misto Lifesaver; bronzo nei 100 Manichino pinne e torpedo. Bella prova anche per Aldo Nuziale, che conquista la medaglia di bronzo nei 100 Manichino pinne e torpedo. I due atleti, insieme al compagno di squadra Antonio Conte, hanno conquistato ottimi piazzamenti anche nelle prove a squadre. Diversi gli ingressi in zona podio per le staffette – tra cui il secondo posto di Sara Lubrano nella 4×50 Pool Lifesaver mixed –, risultati che hanno portato punti preziosi sia al Play Off sia al club piemontese. A margine della manifestazione, Sara Lubrano ha espresso la sua soddisfazione: «È stato un campionato altalenante in cui mi sono messa in gioco in tutte le specialità del salvamento; ho capito che il margine di miglioramento è ancora ampio. Sono molto felice per alcuni riscontri cronometrici su cui avevamo lavorato tanto. Per questo ci tengo a ringraziare i miei tecnici e il Play Off, ma soprattutto la Safa 2000 per avermi permesso di ampliare i miei orizzonti: dagli allenatori ai compagni, mi hanno fatta sentire accolta fin dal primo giorno di questa collaborazione».

GLI EXPLOIT DEGLI ATLETI CAMPANI – La spedizione campana a Chianciano Terme ha regalato performance memorabili. Nella categoria Cadetti, il porticese Giovanni Mastrorilli (tesserato per il GS Marina Militare e In Sport Rane Rosse) ha firmato una prestazione storica: medaglia d’oro e nuovo Record Italiano nei 50 metri trasporto manichino con lo straordinario tempo di 28.05. Mastrorilli ha incoronato la sua trasferta toscana con il titolo italiano anche nel Percorso Misto, una delle gare più complesse dell’intero programma. Applausi anche per Fabrizio Falanga (Gym Flower Scafati), oro nei 200 Super Lifesaver e bronzo nel Misto Lifesaver. Falanga ha poi confermato il suo momento magico ai Campionati Europei Giovanili di Roma (27-29 luglio), conquistando una splendida medaglia d’argento sempre nel Super Lifesaver. Infine, nella stessa vetrina continentale di Roma, si è distinto Antonio Garofalo (Caravaggio Sporting Village), che porta a casa un prestigioso oro individuale nei 200 ostacoli, oltre a un argento e un bronzo rispettivamente nella 4×50 ostacoli e nella staffetta mista.