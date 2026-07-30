La Dea Bendata è sbarcata sull’isola: vinti 50mila euro con “Maxi Miliardario New”

PROCIDA – Campania fortunata con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Procida, in provincia di Napoli, è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso l’esercizio commerciale in piazza dei Martiri, 8. In Campania, nel 2025, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – ha registrato una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente: secondo un’elaborazione di Agipronews, si è passati dai 2,5 miliardi di euro del 2024 ai 2,7 miliardi attuali. Aumento in doppia cifra, invece, per la sola provincia di Napoli: nel 2025 sono stati spesi 1,43 miliardi, in crescita del 10,5% rispetto agli 1,3 miliardi del dodici mesi prima.