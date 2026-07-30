Ladro di auto arrestato dai carabinieri

VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per concorso in furto aggravato un 19enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in via Bologna al volante di una Yaris. A pochi metri una Fiat 500 guidata da un altro uomo. Alla luce dei lampeggianti e al suono delle sirene, i due veicoli accelerano. Il primo viene bloccato, l’altro riesce a dileguarsi. Nell’abitacolo alcuni attrezzi per lo scasso e il libretto di circolazione della Fiat 500 appena sfuggita, risultata oggetto di un furto commesso poco prima a Napoli. Il ladro è finito in manette, continuano le indagini per rintracciare il complice.