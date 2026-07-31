Pozzuoli scivola ancora sulla programmazione: gli eventi estivi iniziano quando l’estate sta per finire

POZZUOLI – La Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato il nuovo programma di eventi culturali con la deliberazione n. 129 del 30 luglio 2026. Un calendario finanziato con 95 mila euro di risorse comunali, presentato come strumento di valorizzazione del territorio e di promozione culturale. Il programma comprende cinema, musica, comicità, mostre, un festival vegano e un concorso per gli studenti. L’offerta, sulla carta, è varia. A lasciare perplessi, però, sono soprattutto i tempi. Il concerto alla Darsena è previsto per il 15 agosto, mentre il cinema all’aperto al Rione Terra dovrebbe partire presumibilmente dal 20 agosto e durare trenta giorni. I concerti al tramonto e gli spettacoli di stand-up comedy a Villa Avellino inizieranno invece soltanto a fine agosto, proseguendo nel mese di settembre. Le mostre fotografiche e di arte contemporanea sono programmate addirittura a partire da ottobre. In altre parole, una parte significativa della cosiddetta programmazione estiva entrerà nel vivo quando agosto sarà ormai agli sgoccioli.

I RITARDI – Non è in discussione l’utilità degli eventi culturali, né il valore delle iniziative previste. La domanda è un’altra: era davvero impossibile programmare prima? Una città turistica come Pozzuoli dovrebbe arrivare all’inizio dell’estate con un calendario già definito, promosso e facilmente consultabile. Gli eventi non servono soltanto a riempire una serata: possono attirare visitatori, sostenere ristoranti e attività commerciali, valorizzare il Rione Terra e offrire occasioni di socialità ai residenti. Ma perché producano questi effetti devono essere annunciati per tempo, inseriti in una strategia e comunicati con anticipo. Invece, ancora una volta, si rischia di procedere in affanno. La delibera arriva il 30 luglio, il primo grande appuntamento è fissato dopo appena due settimane e una parte del programma partirà tra la fine di agosto, settembre e ottobre.

I SOLDI – Anche le cifre meritano attenzione: 30 mila euro per il concerto del 15 agosto alla Darsena, 20 mila euro per il cinema all’aperto, altri 30 mila euro per concerti al tramonto e stand-up comedy, 6 mila euro per la mostra fotografica, 5 mila euro per quella di arte contemporanea e 2 mila euro ciascuno per il festival vegano e il concorso scolastico. Si tratta di stanziamenti legittimamente deliberati, ma proprio per questo è doveroso chiedere che ogni euro produca il massimo risultato possibile. E il risultato non dipende soltanto dalla qualità degli artisti o degli spettacoli: dipende dall’organizzazione, dalla promozione, dalla capacità di coinvolgere il territorio e dalla tempestività delle decisioni. Perché l’estate a quanto pare, ogni anno, è un appuntamento inatteso.