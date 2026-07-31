Ladri e vandali scatenati: auto nel mirino, allarme nel parcheggio del McDonald’s a Licola – LE FOTO

LICOLA – Un’automobile rubata e almeno tre danneggiate. È questo il bilancio dell’assalto in corso da diversi giorni al parcheggio del McDonald’s di Licola. Nel mirino di ladri e vandali sono finite le vetture delle famiglie ospiti del fast food più famoso al mondo. Episodi avvenuti in orari di punta, alla presenza di decine di persone che cenavano all’esterno del locale. In un’occasione ignoti hanno danneggiato una Peugeot 2008 sfondando un vetro posteriore senza portare via nulla. Nella stessa serata nel mirino è finita anche una Jeep Renegade, anch’essa danneggiata. Molto peggio, invece, è andata a un’altra vettura, che è stata portata via dai ladri. Tutte le auto colpite si trovavano all’interno dell’area di sosta del McDonald’s. In particolare, la Peugeot si trovava proprio all’ingresso del locale su uno stallo riservato alle famiglie con bambini.

L’AUTO GRIGIA – Ad agire, in quest’ultimo caso, sono stati due uomini a bordo di una Fiat Punto grigia che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Il raid è avvenuto in pochi minuti, con i vandali che hanno agito incuranti della presenza a pochissimi metri, di alcuni clienti che stavano cenando. Sugli episodi sono in corso indagini da parte dei carabinieri.