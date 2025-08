Striscione “Gaviscon” per i tifosi anti Napoli: lo striscione di due flegrei a Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO – Due amici, Federico e Fortunato, entrambi flegrei, hanno portato a Castel di Sangro, sede del ritiro della S.S.C. Napoli, uno striscione con la scritta “Gaviscon”, lo stesso sventolato dai calciatori azzurri durante la festa scudetto. Questa volta Federico e Fortunato l’hanno portata davanti alla coppa scudetto, riuscendo nell’impresa (considerata la marea di tifosi in fila), di farsi immortalare con lo striscione raffigurante il noto farmaco usato per trattare il bruciore di stomaco e il reflusso gastroesofageo. Un simpatico messaggio indirizzato ad interisti, juventini, milanisti, laziali e romanisti in particolare e per onorare i Campioni d’Italia.