Piano spiagge a Pozzuoli, sindacato balneari accusa «Noi esclusi da ogni discussione»

POZZUOLI – «Crediamo nel dialogo e nella concertazione. Siamo pronti ad affrontare un cambiamento epocale nella gestione del Demanio Turistico aumentando spazi liberi, dando collaborazione ai comuni per la gestione degli stessi e dando sempre massima priorità all’inclusione.» E’ quanto fa sapere Salvatore Trinchillo, presidente del sindacato dei balneari “Sib Campania” alla vigilia della discussione – in consiglio comunale a Pozzuoli – del nuovo piano che ha per oggetto “Indirizzi per la riformulazione del PAD e la sua approvazione definitiva e avvio delle procedure di evidenza pubblica per la gestione pluriennale delle aree demaniale”. «Conosciamo la materia, – prosegue Trinchillo – complessa ed interdisciplinare del Demanio Marittimo Turistico, riconosciamo alcuni errori pregressi della categoria, ma non accettiamo in nessun modo la mortificazione e la totale mancata considerazione da parte dei Comuni. Sono due anni che nonostante 4 note inviate a mezzo pec agli Assessori al Demanio non abbiamo mai avuto risposta, tantomeno inviti a riunioni. Riteniamo fondamentale, nonché prevista dalla L241, la concertazione per evitare scontri e per agevolare uno sviluppo sostenibile condiviso. Non amo polemizzare – conclude – usando i social, ma non posso venire a conoscenza di piani demaniali in corso, solo dai social stessi e non da convocazioni ufficiali. Resto disponibile a qualsiasi confronto con la pubblica amministrazione ed all’occorrenza anche con la stampa.»