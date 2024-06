Street Food Festival a Quarto: tre serate a ingresso libero

QUARTO – Parte stasera lo Street Food Festival a Quarto. L’appuntamento è in piazza Giovanni Paolo II: si parte oggi e si proseguirà fino a domenica. L’iniziativa è promossa dall’Amip presieduta da Luigi De Litteris, in collaborazione con Silvia Prato presidente dell’associazione Forza delle idee, l’assessorato agli Eventi presieduto da Annarita Ottaviano e la Commissione eventi presieduta da Crescenzo Carputo. «Un’occasione unica per promuovere il territorio e le nostre eccellenze culinarie», il commento del sindaco Antonio Sabino. Tutte le sere ci sarà musica dal vivo con animazione.