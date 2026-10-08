Strade allagate, a Licola studenti bloccati in una scuola e auto ricoperte dall’acqua

LICOLA – Sono state bloccate le uscite degli studenti alla scuola “Salvatore Don Vitale” di Licola dove, a causa dell’allagamento di via Madonna del Pantano, gli studenti sono impossibilitati a lasciare l’edificio. All’esterno decine di genitori restano intrappolati nel nell’acqua, che in alcuni punti ha completamente ricoperto le auto. Attimi di paura durante i quali alcuni automobilisti sono stati costretti ad abbandonare di fretta e in furia i veicoli. In pochi minuti, complice anche l’annoso problema degli scarichi e dei canali che costeggiano via Madonna del Pantano, la strada che collega le frazioni di Licola e Varcaturo (appartenenti al comune di Giugliano), è stata invasa dal fango e dall’acqua che in alcuni punti ha raggiunto quasi un metro e mezzo. In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso il dirigente scolastico dell’istituto ha deciso di bloccare le uscite per evitare ulteriori rischi per gli studenti delle classi elementari e medie. “E’ assurdo quello che sta succedendo, da anni denunciamo questo scempio ma non se ne fa nulla. Oggi veramente si è rischiato la tragedia” racconta il genitore di un alunno all’esterno della scuola.