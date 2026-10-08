POZZUOLI/ Lo scempio di via Reginelle: strada chiusa ad ogni pioggia da 30 anni

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Lodevoli il fervore e la sollecitudine messi in campo dai gestori del governo locale puteolano, partiti oggi 8 ottobre alla volta di Roma, per sollecitare l’attenzione del Governo centrale sulla acuta e grave situazione post e infra terremoto che sta vivendo la popolazione flegrea. Ma tutto questo stride con la mediocre, carente, scadente e inconsistente gestione della vita ordinaria. Vivo qui da più di 30 anni, e da più di 30 anni basta un po’ di pioggia e la strada via Reginelle a Pozzuoli si allaga e diventa impraticabile. La Polizia municipale pone la solita transenna con la solita scritta a mano: “Strada chiusa”. E tutto si ripete immutato nel tempo. Senza che venga posta in essere una misura che renda sicura e percorribile una strada che peraltro è molto importante, perché arteria di collegamento e uscita dalla sede della Protezione civile di Pozzuoli a Monterusciello verso la strada Ss. Domitiana. Per non parlare della assenza di illuminazione pubblica e di marciapiedi, che la rende insicura per pedoni, ciclisti e automobilisti. Se (da più di 3 decenni almeno) non sanno governare l’ordinario, davvero chiediamo che governino lo straordinario?» (Luigi F.)