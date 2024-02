Strada allagata a Licola: fogna e aria infestata dalla forte puzza – LA FOTO

LICOLA – Strada allagata a Licola dopo le piogge di questa mattina. Liquami hanno invaso via Madonna del Pantano rendendo l’aria irrespirabile. Disagi anche per gli automobilisti, rimasti intrappolati a causa dell’acqua che, mescolata alla fogna, ha allagato l’intero tratto che collega Licola Borgo con Varcaturo, nel territorio del comune di Giugliano. Lungo via Madonna del Pantano sorgono scuole e abitazioni che da questa mattina stanno facendo i conti con i disagi e la puzza forte.