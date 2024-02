POZZUOLI/ Lavori “spericolati” a via Napoli, sanpientrini ricoperti dall’asfalto «In spregio al vincolo paesaggistico»

POZZUOLI – L’asfalto invade i sanpietrini in barba al vincolo paesaggistico presente a via Napoli, nei pressi del lungomare “Sandro Pertini”. La denuncia arriva da un’architetta che questa mattina si è trovata davanti quello che sembra essere un vero e proprio obbrobrio. Una lunga distesa di asfalto ha invaso, infatti, una traversa di Corso Umberto I nonostante i divieti. «Ecco cosa succede in corrispondenza di una traversa del ridente lungomare puteolano. Malgrado le telecamere, il vincolo paesaggistico, ecc., i sanpietrini vengono ricoperti dalla sera alla mattina con uno strato di asfalto, in spregio al vincolo paesaggistico presente».