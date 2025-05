Stop al genocidio di Gaza: fiaccolata a Bacoli

BACOLI – Palestina libera e stop ai massacri di civili, di migliaia di bambini. Bacoli è scesa in strada per far sentire la propria solidarietà, la propria indignazione. Una fiaccolata piena di gente, di cittadini di ogni età. Da Piazza Marconi alla Villa Comunale è andato in scena un grande atto di umanità, di impegno civico per dire stop al massacro di palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Presenti insieme alle centinaia di cittadini che hanno sfilato in corteo, anche il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e il vice sindaco Mauro Cucco.