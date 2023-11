Stop ai libri nei cassonetti: a Bacoli c’è una biblioteca pubblica nell’isola ecologica

BACOLI – Una biblioteca pubblica all’interno dell’isola ecologica. Succede a Bacoli. Lì dove si raccolgono i rifiuti sarà possibile scegliere un libro da leggere. «Abbiamo raccolto tutti i libri che andavano buttati e ne abbiamo fatto un luogo di cultura. Questi libri, questi dischi, queste enciclopedie, sono anche tue – dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che rivolge un invito ai suoi concittadini – Vieni a vederle. Prendi il tuo libro e lascia un oggetto che non usi più». Funziona così lo sportello di Eco-scambio della Flegrea Lavoro in via Cuma. Ma non è l’unico risultato di cui vantarsi: in città si registra oltre il 90% di raccolta differenziata.