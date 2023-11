La polizia municipale di Quarto diventa digital

QUARTO – Passi in avanti sul fronte della digitalizzazione. A Quarto la polizia municipale può finalmente far uso di tablet e di soluzioni tecnologiche di ultima generazione. Entro la fine dell’anno i servizi di accertamento infrazioni, rilievo incidenti e il rilascio della copia degli atti saranno infatti gestiti interamente con processi digitali. «Questo ci consentirà non solo una maggiore efficienza ma anche riduzione degli errori nonché un risparmio di tempo e risorse per accrescere la qualità dei servizi erogati al cittadino – spiega il sindaco Antonio Sabino – . Inoltre il comando è stato dotato di due nuove autovetture, ottenute grazie a dei bandi regionali. Auto che nei prossimi giorni prenderanno servizio in città così come prenderanno servizio entro la fine dell’anno tre agenti di nuova assunzione».