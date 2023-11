POZZUOLI/ Scossone nella maggioranza: Manuela D’Amico lascia il gruppo “Pozzuoli Democratica”

POZZUOLI – Manuela D’Amico lascia “Pozzuoli Democratica”, il gruppo consiliare vicino al sindaco che alle scorse elezioni ha inglobato mezzo Partito Democratico. La notizia, già nell’aria da giorni, è stata ufficializzata questa mattina attraverso una comunicazione ufficiale inviata al presidente del consiglio comunale Mimmo Pennacchio. Ormai ex capogruppo della prima lista di maggioranza più votata alle ultime elezioni (che esprime anche i consiglieri Pennacchio, Caiazzo, Testa), approda per il momento nel gruppo misto. Una collocazione che, però, sembra essere temporanea in quanto la D’Amico è data vicinissima al passaggio nel movimento civico “Spazio Flegreo” di Carlo Morra, rappresentato in Giunta dall’assessore all’istruzione Vittorio Festa.

IL PASSAGGIO – L’addio della donna più votata alle ultime elezioni (oltre 950 preferenze) arriva durante la difficile fase di ricostruzione del Partito Democratico voluto dai vertici provinciali e regionali che stanno spingendo per la costruzione del gruppo consiliare del Pd. La D’Amico alle scorse elezioni ha fatto da ago della bilancia insieme al suo ormai ex compagno di avventura Mimmo Pennacchio: i due, a una settimana dalla presentazione delle liste, lasciarono il candidato sindaco Paolo Ismeno per passare nella coalizione a sostegno dell’attuale sindaco Gigi Manzoni. Intanto questa mattina, nelle ore dell’addio della D’Amico a “Pozzuoli Democratica”, è giunto al comune di Pozzuoli l’ex onorevole Lello Topo che punta alla candidatura alle prossime elezioni europee in programma nel 2024.