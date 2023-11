POZZUOLI/ Spaccio di droga nel centro storico: arrestato 51enne – LA FOTO

POZZUOLI – È stato trovato con droga e soldi Ciro Amoroso, 51 anni, napoletano, arrestato ieri pomeriggio dagli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Pozzuoli. Amoroso è stato fermato in un’abitazione in vico Marinai, nel centro storico, dopo che gli agenti avevano notato un uomo in sella a uno scooter scendere, entrare nella casa e poi scappare. A quel punto i poliziotti – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – che già da qualche giorno stavano monitorando l’appartamento, hanno fatto irruzione trovando all’interno un borsello con 30 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 56 grammi, 140 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Si presume che l’uomo in sella allo scooter fosse un cliente che alla vista dei poliziotti si è poi dato alla fuga. Soldi e droga sono stati sequestrati.

LA CONDANNA – Per tali motivi Amoroso, che ha alle spalle diversi precedenti per detenzione ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto e questa mattina, durante il processo con rito direttissimo, è stato condannato a 10 mesi di reclusione che dovrà scontare ai domiciliari.