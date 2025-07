Stecche di “fumo” negli slip: spacciatore arrestato a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Droga nelle tasche e nelle mutande: 100 grammi di hashish in 20 dosi. E’ quello che i carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno rinvenuto addosso a Ernesto Alborino, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in strada, in attesa verosimilmente di persone a cui smerciare lo stupefacente. Nella sua abitazione altri 19 grammi della stessa sostanza e 1000 euro in contante ritenuto provento illecito. Alborino è finito in manette, l’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio convalidato. Ora è agli arresti domiciliari.