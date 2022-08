BACOLI – A Bacoli, in piazza Rossini, è stata installata la prima stazione pubblica e green di ricarica per bici, monopattini ed overboard. È la prima in Italia. Residenti e visitatori potranno ricaricare tutti i mezzi di trasporto elettrico, sia privati che in sharing, gratuitamente. «La troverete al Fusaro, a due passi dalla stazione della ferrovia Cumana e dal Parco Borbonico – dice entusiasta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Sappiate che questa stazione è autoalimentata, per intero, grazie ai pannelli solari calpestabili. In Italia, ad oggi, non ci sono stazioni pubbliche per la ricarica di monopattini e bici, completamente alimentate da pannelli solari. Tra pochi giorni la inaugureremo. E sarà subito funzionante». Otto le postazioni disponibili. La stazione di ricarica eroga dai 36 ai 42 V di voltaggio, con un consumo massimo pari a 1175 watt.