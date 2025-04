Stazione di Torregaveta nel degrado: estate al via tra disservizi e abbandono

BACOLI/MONTE DI PROCIDA – «Con l’avvio della stagione estiva, la stazione di Torregaveta, snodo cruciale per turisti e pendolari, si presenta in condizioni inaccettabili». A denunciarlo è Maria Grazia Di Scala (FdI) consigliere regionale della Campania. «La biglietteria automatica, guasta da tempo, è stata rimossa e non sostituita. Quella tradizionale resta chiusa per giorni interi, incluso il Lunedì dell’Angelo”. Di Scala evidenzia che «a peggiorare il quadro, anche il sistema elettronico tap-in/tap-out, che rende impossibile l’acquisto regolare del titolo di viaggio. Tale situazione, – fa notare – oltre a generare confusione e disagio, espone i viaggiatori a conseguenze ben più gravi: senza titolo di viaggio, infatti, decade anche la copertura assicurativa in caso di incidente a bordo di treni o autobus». «Un paradosso – continua – che punisce l’utenza, dopo averla privata della possibilità stessa di acquistare un biglietto. Nel caso del trasporto su gomma, l’unica alternativa è l’acquisto del titolo a bordo, con un sovrapprezzo di almeno 50 centesimi rispetto alla tariffa standard e un ulteriore rallentamento del servizio». «Grave anche la situazione dei servizi igienici, chiusi nella maggior parte dei casi: un disagio soprattutto per anziani, bambini e turisti. Il quadro è desolante – conclude Di Scala – un sistema al collasso, riflesso di una gestione regionale che, giunta al termine della legislatura, continua a ignorare i bisogni primari dei cittadini. La Campania merita una mobilità dignitosa, moderna e funzionante. Continuare a ignorare questi problemi significa affossare lo sviluppo turistico e la qualità della vita».