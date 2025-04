POZZUOLI/ Pasqua e Pasquetta sicure: raffica di patenti sospese

POZZUOLI – Guida con il telefonino, posteggi selvaggi, parcheggiatori abusivi, assicurazioni scadute o inesistenti. Sono le principali contravvenzioni contestate a Pozzuoli durante la settimana di Pasqua. Sono state sospese 14 patenti (il nuovo Codice della Strada prevede la sospensione breve, un provvedimento immediato volto a dissuadere i conducenti da questa pericolosa condotta di guida); sono stati fermati 5 parcheggiatori abusivi a cui sono stati sequestrati e confiscati i proventi dell’attività illecita, e sono state poste a sequestro 7 autovetture sprovviste di copertura assicurativa e revisione. Inoltre, dopo rapidi accertamenti investigativi, è stata ritirata una patente a seguito di un incidente, con il coinvolgimento di minori a bordo, e conducente in evidente stato di ubriachezza.

LE OPERAZIONI – Un bilancio a cui si sommano la scoperta di una discarica e la lotta al commercio abusivo e al favismo, con sequestri di merce e denuncia dei venditori. Molte delle attività sono state condotte attraverso operazioni di polizia giudiziaria, con personale in borghese, appostamenti e rilevamenti delle azioni attraverso le telecamere di videosorveglianza. «Si tratta di azioni volte alla tutela della sicurezza urbana – ha spiegato la comandante della Polizia municipale puteolana, colonnello Silvia Mignone –. La guida al telefono rappresenta la principale causa di incidenti, soprattutto gravissimi e va contrastata. Partendo dalla viabilità cerchiamo di contribuire costantemente per garantire maggiore vivibilità del territorio in una città che vive della sua bellezza nota a tutti».