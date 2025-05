Stato di emergenza, Musumeci risponde ai sindaci «Mi piacerebbe che ne parlassero con me»

POZZUOLI – Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha risposto in merito ai dubbi manifestati da alcuni comuni dell’area flegrea sulla proclamazione dello stato di emergenza per il rischio bradisismo. «Intanto mi piacerebbe ne parlassero con me e non attraverso la stampa. – ha detto Musumeci – Ma non credo che i comuni abbiano di che lamentarsi. Sento alcuni sindaci settimanalmente i quali con grande onestà intellettuale dicono che non hanno mai avuta tanta attenzione da un governo nazionale». Musumeci inoltre ha ricordato l’inizio della crisi sismica, partita esattamente un anno fa, e quanto finora è stato fatto a sostegno di Pozzuoli, Napoli e dell’intera area dei Campi Flegrei “Ho avviato questa macchina un anno e mezzo fa, tre giorni dopo aver ascoltato i sindaci. Poi è chiaro che ognuno è libero di esprimere i propri pareri, dei quali io tengo conto, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere. E finora, a parte qualche marginale differenziazione, ogni provvedimento è stato portato avanti d’intesa con la Regione Campania, con la Città metropolitana, con i comuni di Pozzuoli e Bacoli. E sono convinto che bisognerà andare avanti così».