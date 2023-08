Stadio di Pozzuoli chiuso per «inagibilità»: il primo derby si giocherà a porte chiuse

POZZUOLI – E’ «inagibile» lo stadio comunale di Pozzuoli, Domenico Conte. In questi giorni il comune ha avviato verifiche e interventi tecnici sulle gradinate, che resteranno chiuse al pubblico così come la tribuna riservata agli ospiti. Pertanto, la prima partita ufficiale in programma per domenica 27 agosto che vedrà contrapposte la Puteolana 1902 e il Rione Terra Sibilla si disputerà -salvo colpi di scena- a porte chiuse. L’intento dell’amministrazione comunale è di arrivare a una definitiva agibilità della struttura di Arco Felice, senza dover ricorrere a proroghe che di anno in anno si susseguono.