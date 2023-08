«Vi racconto 5 giorni di disagi vissuti a Monte di Procida con i pullman dell’EAV»

MONTE DI PROCIDA – Riceviamo e pubblichiamo: Buongiorno redazione di Cronaca Flegrea, mi chiamo Coppola Gennaro, originario di Monte di Procida, che però da qualche anno frequento solo durante l’estate da turista. Ho da segnalare una lunga lista di disservizi subiti da me e la mia famiglia dalle navette Acquamorta-Torregaveta e Acquamorta-Miliscola. Ho fatto presente ogni episodio a un consigliere comunale e ai vigili di Monte di Procida che mi dicono che l’EAV si auto controlla e non ha riscontrato stranezze. In concomitanza con questa email faccio una segnalazione anche all’EAV. Navetta Acquamorta-Miliscola gratuita dal 24 Luglio e quindi pagata dai cittadini montesi attraverso il comune:

La tabella a cui abbiamo fatto affidamento è questa che vi allego, che adesso è stata cancellata dal sito ufficiale, mentre il servizio e’ ancora attivo fino al 10 Settembre.

Giorno 29 Luglio:

Io mia moglie e mio figlio ci posizioniamo fuori Mistero, Località Santolillo che è dove la navetta si ferma e lascia scendere. Alle ore 16:45 aspettiamo la corsa che parte da Acquamorta alle 16:50 e fino alle 17:35 il pullman non è mai passato. Al che’ ci arrendiamo e

torniamo a piedi per dietro il laghetto.

Giorno 2 Agosto:

Mia moglie attende la corsa delle 12e40 che alle 12e50 secondo la tabella deve stare a Santolillo per poi andare anche a Torregaveta alle 13.

Il pullman non è mai arrivato, al che io la vado a prendere in auto, e per tutto il tragitto non ho incrociato il pullman.

Giorno 3 Agosto:

La corsa delle 16:10 parte da Acquamorta, passa a Santolillo, mia moglie con il bambino fa cenno fuori Mistero con il braccio e l’autista non si ferma ma va via. Nell’andare a prendere mia moglie, incrocio l’autobus sulla Panoramica in fermata, glielo faccio presente e l’autista non se ne cura.

Giorno 8 Agosto:

Mia moglie usa l’autobus per scendere a Santolillo, chiede all’autista quando sarà l’ultima corsa e fa notare che lei la userà per risalire a Monte, cosi da evitare gli episodi degli scorsi giorni. L’autista legge su un foglio di carta scritto a penna, 18:30 che non combacia con le 18:10 scritte sulla tabella, ma va bene. Mia moglie alle 18e10 per non sbagliare si posiziona a Mistero in attesa, l’ultimo autobus non è mai passato e li siamo andati a prendere in auto.

Tratta Torregaveta-Monte di Procida / Acquamorta

Giorno 13 Agosto, dopo un giro in bici di 40 km, mia moglie per evitare di salire a Torregaveta decide di aspettare il pullman per Monte di Procida fuori la stazione. Alle ore 11 prima il pullmino per Acquamorta e poi il pullmino per Monte di Procida, non la caricano facendo segno di no con la mano. Non si è capito se il problema era caricare la bici nel didietro dei pullmini vuoti. Mi è stato confermato da più di qualche lavoratore EAV che è ammesso trasportare biciclette.

Come faccio io da cittadino a dimostrare queste carenze? Se un pullman non passa per 1 ora, devo registrare un video di un’ora? Gradirei che qualcuno mi dimostrasse che ho detto il falso in uno di queste occasioni, magari con telecamere in qualche zona del paese. Tra l’altro il punto non è quanto spesso passa il pullmino, può passare anche una volta all’ora, ma se sta scritto 12:10 allora alle 12:10 deve stare lì preciso, altrimenti non ci si può fare affidamento ed è questo il motivo che nessuno le usa queste navette, da Acquamorta si qualcuno ci sale quando li vede parcheggiati, a volte in piazza 27 Gennaio qualcuno ci butta via il tempo ad aspettarli. Ma la qualità di questo servizio è disarmante. Addirittura si sono assicurati un guadagno alle spalle del comune di Monte di Procida che pagherà per pullmini vuoti.