POZZUOLI – Con il 19esimo punteggio in graduatoria il comune di Pozzuoli si è aggiudicato un finanziamento da 691mila euro attraverso il bando nazionale “Sport e Periferie”. Si tratta di un progetto, presentato nel 2020, che prevede la riqualificazione di strutture strutture presenti in città, in particolare nei quartieri di Monterusciello e Rione Toiano. I dettagli degli interventi da realizzare attraverso i fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sport saranno resi noti nei prossimi giorni.