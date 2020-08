MONTE DI PROCIDA – Spiagge off-limits a Monte di Procida per la notte di Ferragosto. Lo ha stabilito il sindaco attraverso apposita ordinanza che vieta l’accesso agli arenili pubblici dalle ore 21 di venerdì 14 agosto alle ore 5 di sabato 15 agosto al fine di garantire la salubrità dei luoghi, il decoro urbano, l’igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza. “Quest’anno, purtroppo, dobbiamo mettere da parte il divertimento per salvaguardare la salute di tutti. -spiega il sindaco Peppe Pugliese- Per noi che viviamo al mare e che amiamo festeggiare il Ferragosto con il consueto bagno di mezzanotte sarà un grande sacrificio, lo sarà soprattutto per i giovani montesi, ma purtroppo non potevo fare altrimenti. È stata una decisione sofferta ma necessaria. Non possiamo permetterci di sbagliare proprio adesso. Ringrazio sin da ora le Forze dell’Ordine che saranno presenti a presidio del territorio per evitare che si creino assembramenti. Ci rifaremo il prossimo anno, promesso!”.