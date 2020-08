POZZUOLI – Chi rientra (e chi è rientrato dal 29 luglio al 12 agosto) da viaggi all’estero ha l’obbligo di isolamento domiciliare. È stabilito dall’ordinanza regionale numero 68/2020. Il ritorno va segnalato all’Asl di competenza entro 24 ore. Secondo quanto contenuto nel provvedimento firmato dal presidente della Regione Campania, bisogna restare in quarantena a casa per 14 giorni, fino ad esito negativo del tampone.

COME FARE – Per le segnalazioni: i cittadini di Pozzuoli devono rivolgersi all’Asl Na2Nord attraverso l’email: [email protected] indicando:

1) nome e cognome

2) codice fiscale

3) nominativo del medico di medicina generale

4) indirizzo di domicilio e residenza

5) recapito telefonico

6) Paese di provenienza

7) giorno di rientro in Italia

Saranno ricontattati per essere sottoposti a test sierologico e/o tampone. C’è l’obbligo di rispettare rigorosamente la quarantena sin dal momento del rientro. Per informazioni telefonare al numero 08118840924 (dal lunedì al venerdì, 9-13; 15-18; sabato 9-13). È prevista una multa di mille euro per chi non comunica il proprio rientro.